В Минске мошенники продают бутафорские монеты под видом ценного клада

Источник материала: Аргументы и факты

В Минске и регионах отмечены похожие случаи обмана граждан мужчинами из России, сообщает МВД. В частности, злоумышленники под видом строителей-гастарбайтеров обращаются к прохожим. Они рассказывают, что нашли клад и предлагают купить монеты по низкой стоимости.

На предложение сдать находку государству и получить свою законную долю отвечают, что не хотят «светиться», поэтому готовы срочно продать ценные предметы в разы дешевле. Для убедительности злоумышленник вместе с жертвой заходит в ломбард и передает эксперту на проверку настоящую золотую монету. Когда ее подлинность подтверждена, мошенник незаметно меняет настоящий экземпляр на подделку и передает «клюнувшему» покупателю.

Один из таких случаев произошел в Минске. Доверчивый мужчина купил 10 фальшивок из дешевого металла за $1 тыс. Сразу после этого случая «гастролеры» вернулись в Россию. Через несколько дней в белорусскую столицу приехала новая группа, среди которых был брат злоумышленника из первой «бригады». По такому же сценарию мужчина продал минчанину горсть бутафорских царских монет за $800. На этот раз обманщика задержали с поличным.

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Следствие полагает, что обманутых граждан может быть больше. Сейчас разыскиваются возможные потерпевшие от действий злоумышленников.