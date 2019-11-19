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«Белорусский Marvel» теперь онлайн

20.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Электронная версия детского комикса о суперочках и тематический стикерпак уже в интернете.

Приключенческая история «Погляд у мінулае» создана в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 «Я вижу!». Теперь о приключениях школьницы Алеси можно прочитать не только в печатной версии, но и на сайте.

Организаторы подготовили специальную серию стикеров для Viber и Telegram. В эксклюзивном стикерпаке уже можно познакомиться с новыми героями второй серии, которая выйдет в декабре.

Читатели, которые захотят сделать собственные рассказы в картинках, могут отправить их на электронный адрес moderncomicsby@gmail.com авторам – они очень ждут ваши фан-арты. Лучшие работы будут опубликованы на страницах комикса.

Ссылки на стикерпак и комикс здесь, здесь и здесь.

 
Теги: знакомства
 
 
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Электронная версия детского комикса о суперочках и тематический стикерпак уже в интернете.
 
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