«Белорусский Marvel» теперь онлайн

Источник материала: Новости Дзержинска

Электронная версия детского комикса о суперочках и тематический стикерпак уже в интернете.

Приключенческая история «Погляд у мінулае» создана в поддержку благотворительного проекта Белорусского детского фонда и компании А1 «Я вижу!». Теперь о приключениях школьницы Алеси можно прочитать не только в печатной версии, но и на сайте.

Организаторы подготовили специальную серию стикеров для Viber и Telegram. В эксклюзивном стикерпаке уже можно познакомиться с новыми героями второй серии, которая выйдет в декабре.

Читатели, которые захотят сделать собственные рассказы в картинках, могут отправить их на электронный адрес moderncomicsby@gmail.com авторам – они очень ждут ваши фан-арты. Лучшие работы будут опубликованы на страницах комикса.