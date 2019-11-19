Дзержинская библиотека приглашает в клуб «BOOKtime»

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинская центральная районная библиотека приглашает всех желающих принять участие в работе клуба любителей литературы «BOOKtime».

Участие в заседаниях клуба — это возможность услышать альтернативное мнение и взглянуть на прочитанное под другим углом; попытка донести своё видение и заинтересовать им слушателей.

В рамках клуба вы будете читать что-то такое, о чём раньше не слышали и чего уж точно не прочитали бы сами.

Заседание клуба состоится в читальном зале Дзержинской центральной районной библиотеки 23 ноября в 14.00.