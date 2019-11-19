В Бресте провели акцию по ранней диагностике онкозаболеваний

Источник материала: Виртуальный Брест

Провели ее в центральной поликлинике сегодня, в рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь!»





«Основная цель акции — ранняя диагностика и своевременное лечение онкологической патологии у населения. Каждый желающий может прийти и получить ответ на интересующий вопрос сразу у нескольких специалистов», — сказала заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Римма Гуз.





Акция включает осмотры онкологом-урологом, онкологом-маммологом, гинекологом, эндокринологом, урологом, терапевтом и психотерапевтом. Кроме этого, можно было пройти УЗИ щитовидной и молочных желёз по показаниям после осмотра эндокринологом и гинекологом, сделать анализ крови на ПСА мужчинам 50–65 лет, диагностику эмоционального состояния с помощью теста Люшера и получить консультацию.





При необходимости по результатам обследования пациентам выдавали направления на дообследование или лечение.