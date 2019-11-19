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В Бресте провели акцию по ранней диагностике онкозаболеваний

20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Провели ее в центральной поликлинике сегодня, в рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь!»

В Бресте провели акцию по ранней диагностике онкозаболеваний

«Основная цель акции — ранняя диагностика и своевременное лечение онкологической патологии у населения. Каждый желающий может прийти и получить ответ на интересующий вопрос сразу у нескольких специалистов», — сказала заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Римма Гуз.

В Бресте провели акцию по ранней диагностике онкозаболеваний

Акция включает осмотры онкологом-урологом, онкологом-маммологом, гинекологом, эндокринологом, урологом, терапевтом и психотерапевтом. Кроме этого, можно было пройти УЗИ щитовидной и молочных желёз по показаниям после осмотра эндокринологом и гинекологом, сделать анализ крови на ПСА мужчинам 50–65 лет, диагностику эмоционального состояния с помощью теста Люшера и получить консультацию.

В Бресте провели акцию по ранней диагностике онкозаболеваний

При необходимости по результатам обследования пациентам выдавали направления на дообследование или лечение.

 
 
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  Провели ее в центральной поликлинике сегодня, в рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь!» «Основная цель акции — ранняя диагностика и своевременное...
 
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