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В Бресте провели акцию по ранней диагностике онкозаболеваний
20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Провели ее в центральной поликлинике сегодня, в рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь!»
«Основная цель акции — ранняя диагностика и своевременное лечение онкологической патологии у населения. Каждый желающий может прийти и получить ответ на интересующий вопрос сразу у нескольких специалистов», — сказала заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Римма Гуз.
Акция включает осмотры онкологом-урологом, онкологом-маммологом, гинекологом, эндокринологом, урологом, терапевтом и психотерапевтом. Кроме этого, можно было пройти УЗИ щитовидной и молочных желёз по показаниям после осмотра эндокринологом и гинекологом, сделать анализ крови на ПСА мужчинам 50–65 лет, диагностику эмоционального состояния с помощью теста Люшера и получить консультацию.
При необходимости по результатам обследования пациентам выдавали направления на дообследование или лечение.
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Провели ее в центральной поликлинике сегодня, в рамках проекта «Предотврати болезнь — выбери жизнь!» «Основная цель акции — ранняя диагностика и своевременное...
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