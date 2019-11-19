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Маркевич намерен лично ознакомиться с ситуацией в многодетной семье из Барановичского района

20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич посетит в ближайшее время многодетную семью в Барановичском районе. Такое решение он принял сегодня во время проведения прямой телефонной линии в Иваново, передает корреспондент БЕЛТА.

Маркевич намерен лично ознакомиться с ситуацией в многодетной семье из Барановичского района

На прямую линию позвонила многодетная мама из деревни Новая Мышь. Женщина пожаловалась на многочисленные проверки ее семьи со стороны различных государственных органов. Помимо того, что они происходят спонтанно, без предупреждения и ей приходится отпрашиваться с работы, члены комиссий общаются с детьми в ее отсутствие.

"Если органы опеки ведут себя некорректно, беседуя с детьми без вашего присутствия, с этими проблемами мы разберемся обязательно. Но пока мы на 100% не будем убеждены, что у вас все хорошо, специалисты и отдела образования, и других органов будут к вам приходить. Не единожды в ваш адрес поступали жалобы о том, что вы не должным образом подходите к воспитанию своих детей. Чтобы убедиться в этом или опровергнуть, комиссии должны установить истину в этом вопросе", - пояснил Анатолий Маркевич.

История этой семьи ему хорошо знакома. Так, 29 октября на прием, который проходил в Барановичах, обратилась бабушка детей. Пенсионерка поведала о проблемах дочери, которая развелась с пьющим мужем, сама воспитывает шестерых детей, четверо из которых несовершеннолетние. Спустя неделю, 5 ноября, во время прямой телефонной линии в Ляховичах к Анатолию Маркевичу из учреждения открытого типа, где он сейчас находится за неуплату алиментов, дозвонился сам нерадивый отец и изложил свою версию происходящего в семье.

После первого обращения помощник Президента поручил компетентным органам разобраться с ситуацией в семье, после второго - взял ее на личный контроль. Сегодня, после телефонного разговора с многодетной матерью, решил сам навестить проблемную семью.

"Если существуют опасения о небезопасном пребывании детей в семье, мы должны реагировать незамедлительно - без проволочек, оформления документов и так далее. Можно следом эту работу проводить, но ребенок должен находиться в безопасных условиях - это самое главное. Когда ребенок не желает идти домой, потому что в семье непонятно что творится, - тогда выводы соответствующие. А еще хуже, когда ребенок становится разменной монетой для своих же родителей", - сказал Анатолий Маркевич.

 
 
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  Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич посетит в ближайшее время многодетную семью в Барановичском районе. Такое решение он...
 
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