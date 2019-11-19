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О запрещении движения на участке улицы лейтенанта Рябцева
20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице лейтенанта Рябцева на участке дороги от пересечения с улицей Высоковской до пересечения с улицей Дворникова с 20.00 часов 21 ноября 2019 г. до 08.00 часов 22 ноября 2019 г.
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В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице лейтенанта Рябцева на участке дороги от пересечения с улицей...
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