О запрещении движения на участке улицы лейтенанта Рябцева

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице лейтенанта Рябцева на участке дороги от пересечения с улицей Высоковской до пересечения с улицей Дворникова с 20.00 часов 21 ноября 2019 г. до 08.00 часов 22 ноября 2019 г.







