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О запрещении движения на участке улицы лейтенанта Рябцева

20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице лейтенанта Рябцева на участке дороги от пересечения с улицей Высоковской до пересечения с улицей Дворникова с 20.00 часов 21 ноября 2019 г. до 08.00 часов 22 ноября 2019 г.

О запрещении движения на участке улицы лейтенанта Рябцева

О запрещении движения на участке улицы лейтенанта Рябцева

 
 
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  В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице лейтенанта Рябцева на участке дороги от пересечения с улицей...
 
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