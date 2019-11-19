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Барановичский краеведческий музей отпраздновал 90-летие

20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О создании музея, его интереснейших коллекциях и, конечно же, о людях, стараниями которых в фондах музея собрано более 40 тысяч экспонатов, можно узнать на выставке «Nota bene! Нам – 90!», открывшейся в выставочном зале.

Барановичский краеведческий музей отпраздновал 90-летие

В начале экспозиции размещено Древо Жизни музея, означающее связь с прошлым и развитие в будущем. Его крона изобилует снимками многих из тех, кто работал в те давние времена и работает нынче: научных сотрудников, смотрителей, кассиров, художников, реставраторов… А на стволе Древа перечислены фамилии всех 16 директоров музея, руководивших им в разное время. И самое первое имя – Леонард Турский, учитель рисования и географии, краевед, которому в 1929 году Барановичским Комитетом Региональным было поручено осуществление собственной его идеи: организовать поветовый музей и руководить им. И уже в октябре того же года он был открыт и принял первых посетителей.

На юбилейной выставке экспонируется более десятка интереснейших коллекций: этнографии, икон, керамики, живописи, графики... Особой гордостью музейных работников, по словам старшего научного сотрудника Ирины Ворониной, является Статут Великого Княжества Литовского, изданный в 1694 году. Не пройти мимо и одеяния священника, украшенного фрагментами слуцкого пояса конца ХVIII столетия. Далеко не в каждом музее есть такие раритеты!

Обращают на себя внимание белые рамки размером примерно 10х10 сантиметров с цифрами «90» и небольшим текстом, стоящие у каждой коллекции. К примеру:

«В коллекции ценных металлов и камней девяностым предметом, зарегистрированным в музейных актах, стала монета шестигрошовик (шустак) Речи Посполитой»; «90х90 – размеры скатерти на журнальный столик вице-адмирала, Героя Советского Союза Г.Н. Холостякова»; «90-я выставка с момента открытия музея «Мой город родной» с 15 мая по 26 августа 1988 года»…

Отдельный уголок на выставке занимают предметы, принесенные жителями региона во время проведения акции «Я дарю музею!», объявленной его сотрудниками в начале юбилейного года. 29 человек подарили маленькую частичку своей истории. Это ни много ни мало – свыше 700 предметов! Конечно, только самые интересные из них пополнили музейный сбор. Во время открытия выставки «Nota bene! Нам – 90!» дипломами были награждены победители в четырех номинациях, чьи вещи и были представлены в экспозиции.

В номинации «Первый» за две пишущие машинки, использовавшиеся в прошлом веке и переданные в фонды музея первыми с момента объявления акции, награжден Николай Дюков. За куртку участника Всесоюзного студенческого строительного отряда диплом в номинации «Символ эпохи» получил Игорь Кухарский. Победителем в номинации «Мемориальная вещь» стал Леонард Точицкий за предметы, связанные с жизнью и деятельностью известного земляка. Есть и коллективный дипломант – им стал Кричевский краеведческий музей в номинации «Раритет», сотрудники которого передали барановичским коллегам три фотоснимка начала ХХ столетия, связанные с нашим городом. А вот диплом в пятой номинации «Легенда» за предмет, с которым связана необычная история, пока ждет своего обладателя.

Но какой праздник без приятных сюрпризов? Коллектив музея решил выразить благодарность еще двум участникам акции «Я дарю музею!»: Григорию Дружинину, подарившему свыше 200 значков из своей коллекции, и Наталье Свистун – за женскую одежду и обувь советских времен.

 
 
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  О создании музея, его интереснейших коллекциях и, конечно же, о людях, стараниями которых в фондах музея собрано более 40 тысяч экспонатов, можно узнать на...
 
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