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Школу-сад планируют построить в Жабинке

20.11.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В городе-спутнике Бреста - Жабинке - в 2020 году планируется начать строительство школы-сада. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Сергей Лободинский.

Школу-сад планируют построить в Жабинке

В Бресте сегодня состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра. На мероприятии были поощрены лучшие командиры, комиссары, студенческие отряды и их бойцы, принимающие организации. Традиционно одни из самых многочисленных - строительные отряды. Их представители помогают в строительстве и благоустройстве значимых социальных объектов региона.

"Надеемся, что студотряды сохранят такие же хорошие темпы и в следующем году. Будем предлагать им работу по всей области. Среди крупных объектов, строительство которых начнется в 2020-м, медицинский центр в Бресте, пристройка к детской областной больнице, встроенный в многоэтажный дом детский сад. Приступим к возведению школы в Барановичах, школы-сада - в Жабинке, физкультурно-оздоровительного комплекса - в Иваново", - сказал Сергей Лободинский.

В Брестской области в этом году в составе 276 студенческих отрядов отработали 3312 человек. Это на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Временное трудоустройство молодежи обеспечили более 200 предприятий региона.

 
Теги: Брест
 
 
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  В городе-спутнике Бреста - Жабинке - в 2020 году планируется начать строительство школы-сада. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета по...
 
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