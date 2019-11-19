«Сейв века». Смотрите, что сотворил канадский вратарь

Источник материала: Tut.by

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри совершил невероятный сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс», пишет RT.

В третьем периоде форвард «Торонто» Николас Петан наносил бросок в пустые ворота, но Флёри в «футбольном» прыжке отбил шайбу.

Агент голкипера Аллан Уолш опубликовал видео эпизода в своём Twitter, назвав его сейвом века, а в пресс-службе НХЛ отметили, что Флёри — «не человек».

Сама встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вегаса».