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«Сейв века». Смотрите, что сотворил канадский вратарь

20.11.2019 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри совершил невероятный сейв в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс», пишет RT.

В третьем периоде форвард «Торонто» Николас Петан наносил бросок в пустые ворота, но Флёри в «футбольном» прыжке отбил шайбу.

Агент голкипера Аллан Уолш опубликовал видео эпизода в своём Twitter, назвав его сейвом века, а в пресс-службе НХЛ отметили, что Флёри — «не человек».

Сама встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Вегаса».

 
 
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Казалось, шайба точно залетит в ворота.
 
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