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Будет ли результат, если тренироваться раз в неделю? Отвечают фитнес-тренеры

20.11.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Частота тренировок зависит от многих факторов. Один из основных — цель. Если это наращивание мышечной массы у мужчин — это одна стратегия. Если тренировки по жиросжиганию у женщин — другая. Инструкторы единогласны: лучше тренироваться один раз в неделю, чем не заниматься физкультурой вовсе. Но какой будет эффект от разовых походов в зал?

Фото: из личного архива героини. Елизавета Романович

Фитнес-тренер Елизавета Романович рассказывает, что это будет зависеть от исходных показателей. На результат влияет уровень метаболизма, наличие хронических заболеваний, физическая подготовка и тренировочный опыт, а также исходное состояние организма.

— Если задача девушки похудеть, то одной тренировки в зале будет мало для достижения результата. А вот парень, который хочет увеличить мышечную массу, вполне может увидеть позитивный результат, если сохранит определенный объем упражнений и тренировок. Даже при занятиях раз в неделю можно поддерживать силовые показатели на уровне.

Ольга Шиманская. Фото: из личного архива

У инструктора групповых программ (зумба, TRX, МФР) Ольги Шиманской есть своя история похудения — за полгода она сбросила 30 кг. Тренер по личному опыту знает, что похудение на 80% зависит от питания. Поэтому только на занятиях в зале похудеть невозможно. Зато количество кардиотренировок в комплексе с правильным питанием повлияет на скорость жиросжигания.

— Если человек ходит на тренировки один раз в неделю — это больше для отдыха, как говорят, "пошевелить булками". Сейчас в разных направлениях комплексные нагрузки — и силовые, и кардио, это удобно для поддержания формы. Некоторые клиенты, чтобы сэкономить время, выбирают график "две тренировки в неделю по два направления" — такой двухчасовой вариант для занятого человека.

На частоту тренировок влияет и возраст. Елизавета Романович поясняет, что до 30 лет можно уделять тренировкам время один раз в неделю и при этом становиться сильнее. А вот тем, кто страше, для поддержания себя в форме требуются более частые занятия.

Кому подойдут тренировки один раз в неделю?

Фото: из личного архива. Марина Медведькова

«Разовая тренировка лучше, чем лежать на диване», — уверена фитнес-тренер Марина Медведькова. Физическая активность снижает риск сердечных заболеваний, защищает от некоторых видов рака и предотвращает развитие диабета второго типа. К тому же занятия спортом поддерживают психическое здоровье: организм вырабатывает больше эндорфинов, что положительно влияет на настроение и самооценку человека.

— Если мы говорим о развитии каких-либо качеств и достижения спортивных результатов, не уверена, что одного раза в неделю нагрузок по 50−60 минут достаточно. Если есть цель сбросить вес, вариант заниматься один раз в неделю в зале возможен, но он подойдет только тем, кто изменит свое питание и повседневный образ жизни (например, начнет ложиться спать не позже 23.00, уменьшит количество стрессов и т.д.). 80% успеха обзавестись мышцами зависит от питания, можно тренироваться хоть каждый день, но есть огромное количество углеводов, тогда мышцы продолжат маскироваться под слоем жира.

Всем, кто увлекается физкультурой один раз в неделю, Марина рекомендует завести привычку ежедневной ходьбы от 3 км — хорошая кардионагрузка — и выполнять 10-минутную зарядку. Составить короткую тренировку дома поможет простой спортивный набор — резиновый амортизатор, фитбол, пара гантелей и коврик. Альтернативой занятию в зале могут стать другие спортивные развлечения, например, теннис, волейбол, сквош и т.д.

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Инструкторы единогласны: лучше тренироваться один раз в неделю, чем не заниматься физкультурой вовсе. Но какой будет эффект?
 
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