В Логойском районе подросток случайно подстрелил младшего брата из ружья

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел 18 ноября в Логойском районе. Двое братьев нашли у отца охотничье ружье и решили пострелять из него в лесном массиве.

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, в то время как подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, его 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. В результате произошел случайный выстрел и картечью были причинены телесные повреждения 13-летнему мальчику.

После того как на следующий день ребенок стал жаловаться на боли, родители доставили его в больницу. Медработники диагностировали у него огнестрельное ранение головы и правого плеча и сообщили о происшествии в милицию. К счастью, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По данному факту проверку проводит Следственный комитет. Выяснилось, что ружье, из которого был произведен роковой выстрел, незарегистрированное в установленном порядке. По месту жительства семьи подростков также были изъяты еще одно незарегистрированное и одно зарегистрированное ружья. При этом семья характеризуется положительно.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, а также дана оценка факту хранения незарегистрированного в установленном законом порядке оружия.