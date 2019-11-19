ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логойском районе подросток случайно подстрелил младшего брата из ружья

20.11.2019 16:54 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Логойском районе подросток случайно подстрелил младшего брата из ружья
Следственный комитет РБ

Как стало известно, инцидент произошел 18 ноября в Логойском районе. Двое братьев нашли у отца охотничье ружье и решили пострелять из него в лесном массиве.

В Логойском районе подросток случайно подстрелил младшего брата из ружья В Лидском районе пенсионер подстрелил соседа из ружья

Как пояснила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, в то время как подросток собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, его 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. В результате произошел случайный выстрел и картечью были причинены телесные повреждения 13-летнему мальчику.

После того как на следующий день ребенок стал жаловаться на боли, родители доставили его в больницу. Медработники диагностировали у него огнестрельное ранение головы и правого плеча и сообщили о происшествии в милицию. К счастью, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По данному факту проверку проводит Следственный комитет. Выяснилось, что ружье, из которого был произведен роковой выстрел, незарегистрированное в установленном порядке. По месту жительства семьи подростков также были изъяты еще одно незарегистрированное и одно зарегистрированное ружья. При этом семья характеризуется положительно.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, а также дана оценка факту хранения незарегистрированного в установленном законом порядке оружия.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: Нужен единый кандидат. Только он сможет получить больше голосов, чем Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика