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В России сделали iPhone 11 Pro за 125 тысяч долларов

20.11.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский люксовый бренд Caviar представил смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в серии Solarius Full Gold. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.


В линейку вошло три аппарата. Первый — Solarius Green Flash Full Gold — состоит из золотого корпуса 750 пробы. На задней панели располагаются механические часы с вкреплениями изумруда, циферблат сделан из нефрита. Стоимость такого устройства — 108,2 и 109,37 тысяч долларов соответственно для более миниатюрной и увеличенной моделей.


Solarius Eclipse Full Gold — еще одна версия из золота 750 пробы. На тыльной панели также расположены часы, но вместо нефрита применяется композитный черный оникс. Цена — от 117,6 до 118,78 тысяч долларов.


Solarius Zenith Full Gold — самая дорогая версия аппарата из золота 750 пробы и желтых бриллиантов. Цена — от 125,4 до 126,62 тысяч долларов. На сайте Caviar отмечается, что каждая версия будет выпущена ограниченным тиражом в 19 экземпляров.

Смотрите, сколько у нас стоят обычные iPhone:

 
 
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