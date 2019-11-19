Источник материала: Новости Волковыска

Девушка учится в Институте бизнеса БГУ, по специальности «Бизнес-администрирование». До университета Анастасия окончила столичную гимназию № 24 с золотой медалью и средним баллом аттестата 10,0.

Не все понимают, почему представлять страну будет не победительница Мисс Беларусь. Девушка поясняет, что национальный конкурс красоты проходит один раз в два года, а «Мисс мира» — ежегодно. В 2018 году Беларусь представляла Мария Василевич, а «I Вице-мисс» Маргарита Мартынова поехала отстаивать честь страны на Miss Supranational. По контракту участвовать в «Мисс мира» в 2020 году предстоит Лавренчук.

На конкурсе Насте предстоит достойно представить себя. Для этого красавица везет с собой 4 огромных чемодана. В которых уместились не только наряды и косметика, но и подарки участницам из других стран. Зефир, наборы из льна, белорусская косметика, флаг страны и книга о культуре и достопримечательностях на английском языке, которая пополнит “Библиотеку мира”. Также в багаже есть сабля, для исполнения танцевального номера. В чемоданах уместились 40 вечерних и коктейльных платьев, народный костюм с головным убором, около 20 пар обуви и 10 шляп.

Изначально соревнование должно было пройти в Таиланде, но затем его перенесли в Англию. Гала-финал конкурса пройдет 14 декабря.