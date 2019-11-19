Источник материала: Новости Волковыска

Депутаты одобрили в первом чтении законопроект по республиканскому бюджету. Второе чтение назначено на 27 ноября 2019 года. Рост цен произойдет в связи с обязательствами перед Евразийским экономическим союзом по формированию общего налогового пространства. Евразийский экономический союз был создан в 2014 году Россией, Беларусью, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном.

Селиверстов подчеркнул, что подорожание напрямую не связано с борьбой с пьянством, курением и алкоголизмом в стране. Хотя и это важный аспект. Чиновники считают, что такое повышение цен не отразится на количестве покупаемых табачных изделий и алкоголя.