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В магазинах Гродненской области продавали приправы с кишечной палочкой

20.11.2019 17:10 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В магазинах Гродненской области продавали приправы с кишечной палочкой
Фото из открытых источников

Как стало известно, специалистами областной инспекции Госстандарта в ходе проверки магазинов были обнаружены приправы с бактериями кишечной палочки. В частности, бактерии нашли в молотом перце из России в новогрудском магазине, пишет БЕЛТА.

В магазинах Гродненской области продавали приправы с кишечной палочкой В Гродненской области обнаружены в продаже конфеты с кишечной палочкой

Еще один случай зафиксирован в магазине Ивьевского района. Там в ходе проверки обнаружили перец душистый горошком, в котором находились бактерии кишечной палочки, а также плесень, уровень которой превышал допустимую норму в три раза.

По результатам проверки было принято решение запретить продажу и оборот этих приправ на территории Беларуси. Помимо этого, товар российского производства внесли в реестр опасной продукции, а также была прекращена его декларация о соответствии. Сейчас специалисты намерены провести проверку других торговых объектов области.

 
 
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Опасные приправы обнаружили специалисты в магазинах Новогрудка и Ивьевского района.
 
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