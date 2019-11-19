В магазинах Гродненской области продавали приправы с кишечной палочкой

Как стало известно, специалистами областной инспекции Госстандарта в ходе проверки магазинов были обнаружены приправы с бактериями кишечной палочки. В частности, бактерии нашли в молотом перце из России в новогрудском магазине, пишет БЕЛТА .

Еще один случай зафиксирован в магазине Ивьевского района. Там в ходе проверки обнаружили перец душистый горошком, в котором находились бактерии кишечной палочки, а также плесень, уровень которой превышал допустимую норму в три раза.

По результатам проверки было принято решение запретить продажу и оборот этих приправ на территории Беларуси. Помимо этого, товар российского производства внесли в реестр опасной продукции, а также была прекращена его декларация о соответствии. Сейчас специалисты намерены провести проверку других торговых объектов области.