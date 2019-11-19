Свой день рождения отмечает Олимпийская чемпионка Антонина Кошель

Антонина Кошель родилась 20 ноября 1954 года в городе Смолевичи. В юном возрасте девочка мечтала стать балериной и даже прошла первые два тура отбора в хореографическом училище при Театре оперы и балета. Однако после третьего тура ее отсеяли, поэтому Антонина Кошель решила попробовать себя в гимнастике. Несколько первых лет спортсменка тренировалась под руководством тренера Виталия Зицирмана в родных Смолевичах, а в тринадцатилетнем возрасте Кошель попала в руки тренера Виктора Хомутова и продолжила обучение уже в Минской спортивной школе.

Первого заметного успеха Антонина Кошель добилась в 1970г. – тогда пятнадцатилетняя спортсменка блеснула на молодежном первенстве СССР, четырежды поднявшись на высшую ступень пьедестала. После этого ее пригласили в национальную сборную, которая вела подготовку к Олимпийским играм в Мюнхене.





В апреле 1972 года накануне последнего отборочного чемпионата СССР в Москве Антонина почувствовала резкое недомогание, температура поднялась до 39 градусов. Тем не менее, спортсменка мобилизовала все силы, стабильно отработала все снаряды и заняла шестое место. Именно тогда главный тренер советской сборной по гимнастике и многократная олимпийская чемпионка Лариса Латынина приняла решение включить Антонину Кошель в состав семи спортсменок, которые должны были представлять СССР на Играх в ФРГ. Однако только шесть гимнасток имели право выйти на помост и тренеры до последнего выбирали между кандидатурами Нины Дроновой из Грузии и Антонины Кошель из Беларуси. В итоге выбор пал все же на отечественную спортсменку. На Антонине Кошель лежала большая ответственность, ведь ей предстояло первой выйти на помост в вольных упражнениях и на бревне и задать нужный тон для командного успеха. Белорусская спортсменка полностью справилась с поставленной задачей, и команда Советского Союза по спортивной гимнастике одержала победу.

Наша землячка — Чемпион Игр XX Олимпиады 1972 г. в Мюнхене, ФРГ (командное первенство), серебряный призер чемпионата СССР 1972 г. (брусья), бронзовый призер чемпионата СССР 1972 г. (многоборье), серебряный призер чемпионата СССР 1973 г. (многоборье), бронзовый призер чемпионата СССР 1974 г. (опорный прыжок).





Как отмечала в своих многочисленных интервью сама Кошель, после Олимпийских игр она «была выжата как лимон», поэтому перед следующей Олимпиадой в 1975 году уроженка Смолевичей с честью покинула помост после второй победы в командном зачете на Спартакиаде народов СССР и перешла на тренерскую работу.

Антонина Кошель работала государственным тренером в Министерстве спорта и туризма, была заместителем председателя Белорусской ассоциации гимнастики, старшим тренером национальной команды. Является Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер БССР, награждена медалью «За трудовое отличие».

С 2011 года возглавляет общественное объединение «Ветераны физической культуры и спорта».

Антонина Владимировна — Почетный гражданин Минской области и г. Смолевичи почетный житель г. Смолевичи. Жители нашего района доверяли ей представлять их интересы в Минском областном Совете депутатов.

Мы поздравляем знаменитую землячку с юбилейной датой.