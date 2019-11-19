Учёные объяснили, как правильно перевести возраст собаки в человеческий. Попробуйте!

Источник материала: KYKY

Ученые из Калифорнийского университета вывели новую, более точную формулу, по которой следует считать возраст собак. Они провели исследования, результаты которого привел Science Alert. Кратко объясняем, в чем суть.

Раньше для того, чтобы перевести возраст собаки в «человеческую» систему измерения, умножали на семь, потому что собаки живут примерно в семь раз меньше людей. Теперь биологи предлагают новый метод: он основан на эпигенетическом механизме. Смысл в том, что в течение жизни (то есть старея) у людей и собак к молекулам ДНК присоединяются метильные группы, которые меняют активность сегмента ДНК. Именно по этому процессу ученые и решили вычислять биологический возраст.н

Изучив 104 лабрадора в возрасте от четырех недель до 16 лет, группа ученых определилась-таки с формулой: 16 * ln(возраст собаки в годах) + 31 = возраст в человеческом эквиваленте.

Если попробовать формулу на практике, получается, что возраст годовалого лабрадора равен 31 году человека. А 12 лет жизни собаки этой породы составляют 70 человеческих лет – а это говорит о соответствии средней продолжительности жизни.