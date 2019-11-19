21 вопрос интеграции решён. О чем Румас не договорился с Медведевым

Источник материала: KYKY

Вчера, 19 ноября, премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев встретились в Москве и провели переговоры, которые длились семь часов подряд. В итоге обе стороны полностью согласовали 21 из 31 интеграционной дорожной карты, передает «БелТА».

Посол Беларуси в России Владимир Семашко рассказал, что до начала переговоров премьер-министров Беларуси и России были полностью согласованы 16 дорожных карт. «Вчера во время, я считаю, продуктивного проведения встреч двух премьер-министров мы еще по пяти дорожным картам пришли к консенсусу, нашли развязки и дали поручение министрам, чтобы они до конца этой недели положили эти согласованные дорожные карты на стол. То есть еще плюс пять карт», – объяснил Семашко.

Что согласовать не получилось

Согласовать не вышло вопросы энергетического блока, доступа на взаимные рынки, таможенного и налогового законодательства. «Я считаю, что это такие принципиальные, системообразующие вопросы, но думаю, что они будут в конце концов решены», – заявил Семашко.

Посол напомнил, что в беларуско-российских отношениях не раз были жаркие обсуждения разных проблем. Но в итоге, по мнению Семашко, страны договорятся. «Это определит наше совместное Союзное государство на ближайшие несколько десятилетий», – отметил чиновник.

Ожидается, что ключевые документы – по нефти и газу – подпишут на личной встрече президентов – Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча назначена на начало декабря.