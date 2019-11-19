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Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На старт вышли 16 бойцов. Испытание на профессионализм и мужество выдержали 13 – теперь уже сотрудников ОМОНа. Самое сложное препятствие – марш-бросок. Через воду, едкий дым, окопы и пятикилометровую дистанцию прямиком на стрельбище.
Это предпоследняя точка, где претендентов проверяют на меткость. На финише каждого ожидал импровизированный ринг. Бойцу нужно выдержать трех спарринг-партнеров.
Сергей Шабан, милиционер-водитель:
У тех, кому сегодня не повезло, есть второй шанс. Побороться за право носить знак отличия сотрудники спецподразделений смогут через полгода.
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Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета
Новости Беларуси. Сотрудники спецподразделений 20 ноября сдавали экзамен на получение черного берета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На старт...
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