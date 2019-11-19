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Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что делать газете в эпоху интернета? И есть ли шанс у местных СМИ выиграть борьбу за внимание зрителя и читателя? Ответы на эти вопросы 20 ноября искали участники специального семинара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная тема – региональные СМИ в эпоху цифровизации. Дискуссию предварила тематическая выставка, которая еще раз подтвердила: сегодня поддерживать интерес аудитории возможно только с помощью интерактива. А это – качественное наполнение сайта и активное ведение социальных сетей.
Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала:
Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларуси:
Также в рамках семинара прошло награждение победителей национального творческого конкурса «Пад знакам Года малой радзiмы».
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Новости Беларуси. Что делать газете в эпоху интернета? И есть ли шанс у местных СМИ выиграть борьбу за внимание зрителя и читателя? Ответы на эти вопросы 20 ноября...
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