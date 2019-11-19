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Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

20.11.2019 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что делать газете в эпоху интернета? И есть ли шанс у местных СМИ выиграть борьбу за внимание зрителя и читателя? Ответы на эти вопросы 20 ноября искали участники специального семинара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Главная тема – региональные СМИ в эпоху цифровизации. Дискуссию предварила тематическая выставка, которая еще раз подтвердила: сегодня поддерживать интерес аудитории возможно только с помощью интерактива. А это – качественное наполнение сайта и активное ведение социальных сетей.

Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Зоя Михновец, главный редактор Солигорского телевизионного канала:
У нас есть группа в социальных сетях. Если брать, наверное, в рамках республики, может быть, она и не такая большая. У нас 12,5 тысяч, мы за два года приросли в два раза. У нас активная работа ведется в соцсетях. Что радует – нас комментируют. Сейчас люди стали больше доверять.

Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларуси:
Семінар гэта нагода пагаварыць пра тыя праблемныя, найбольш актуальныя пытанні, якія ўзнікаюць перад нашымі калегамі, што працуюць у рэгіёнах, і пагаварыць пра тыя запатрабаванні, якія выкладае наш галоўны рэдактар. Галоўным рэдактарам я лічу чытача, карыстальніка сацыяльных сетак, які дыктуе павестку дня.

Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Также в рамках семинара прошло награждение победителей национального творческого конкурса «Пад знакам Года малой радзiмы».

Что делать газете в эпоху интернета? Семинар для журналистов прошёл под Минском

Люди в материале: Зоя Михновец, Александр Карлюкевич
 
 
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Новости Беларуси. Что делать газете в эпоху интернета? И есть ли шанс у местных СМИ выиграть борьбу за внимание зрителя и читателя? Ответы на эти вопросы 20 ноября...
 
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