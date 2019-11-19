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В Минске группа аферистов продавала дешёвый металл под видом драгоценных монет и столовых приборов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иллюзия клада или новый вид мошенничества. Под видом драгоценных монет и столовых приборов аферисты предлагают просто копеечный металл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подобные случаи выявлены уже во всех регионах страны. Один из последних – в столице. Доверчивый мужчина вместо царских монет купил десять фальшивок за две тысячи рублей. Схема «развода» такова. Якобы строители-гастарбайтеры обращаются к прохожим с просьбой купить золотые и серебряные артефакты, которые они нашли на стройке.
Чтобы убедить покупателя в своей честности, товар оценивают в ломбарде. Специалист подтверждает подлинность. Но во время сделки покупателю отдают просто пустышку.
Андрей Микулич, начальник отдела ГУУР МВД:
Уже установлено, что монеты и столовые приборы мошенники покупали на одном из московских рынков за копейки, а после превращали их в настоящие деньги.
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Новости Беларуси. Иллюзия клада или новый вид мошенничества. Под видом драгоценных монет и столовых приборов аферисты предлагают просто копеечный металл,...
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