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В Минске группа аферистов продавала дешёвый металл под видом драгоценных монет и столовых приборов

20.11.2019 17:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Иллюзия клада или новый вид мошенничества. Под видом драгоценных монет и столовых приборов аферисты предлагают просто копеечный металл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске группа аферистов продавала дешёвый металл под видом драгоценных монет и столовых приборов

Подобные случаи выявлены уже во всех регионах страны. Один из последних – в столице. Доверчивый мужчина вместо царских монет купил десять фальшивок за две тысячи рублей. Схема «развода» такова. Якобы строители-гастарбайтеры обращаются к прохожим с просьбой купить золотые и серебряные артефакты, которые они нашли на стройке.

В Минске группа аферистов продавала дешёвый металл под видом драгоценных монет и столовых приборов

Чтобы убедить покупателя в своей честности, товар оценивают в ломбарде. Специалист подтверждает подлинность. Но во время сделки покупателю отдают просто пустышку.

В Минске группа аферистов продавала дешёвый металл под видом драгоценных монет и столовых приборов

В Минске группа аферистов продавала дешёвый металл под видом драгоценных монет и столовых приборов

Андрей Микулич, начальник отдела ГУУР МВД:
После совершения преступления в Минске гастролеры вернулись в Россию. Через пару недель в столицу приехала новая группа аферистов, среди которых был брат злоумышленника из первой бригады. По такому же сценарию он продал минчанину горсть бутафорских царских монет за 800 долларов. Столичные оперативники задержали минчанина с поличным. Сейчас он арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело по части первой статьи 209 Уголовного кодекса «Мошенничество». 

Уже установлено, что монеты и столовые приборы мошенники покупали на одном из московских рынков за копейки, а после превращали их в настоящие деньги.

Люди в материале: Андрей Микулич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Иллюзия клада или новый вид мошенничества. Под видом драгоценных монет и столовых приборов аферисты предлагают просто копеечный металл,...
 
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