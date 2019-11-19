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«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

20.11.2019 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Когда холодный ветер угрожает душевному спокойствию, самое время заняться лепкой. Татьяна Погудина начала эксперименты с полимерной глиной 3 года назад. А сегодня девушка проводит мастер-классы и создает уникальные наборы для чаепития – кружки и ложки, украшенные миниатюрными сладостями.

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

Татьяна Погудина, мастер по лепке из полимерной глины:
Для того, чтобы начать, нам нужны белые листы А4, зубная щетка, зубочистка, сама глина и желание. Самое главное – это запастись терпением и не психовать, когда что-то не получается. Повторите одно изделие три-пять раз. У меня были ложки, для которых я делала один макет 78 раз.

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

На создание ложки с аппетитным десертом у Татьяны уходит около часа. Сначала мастерица выбирает материал для будущего изделия, а потом разминает глину, чтобы та стала пластичной.

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

Татьяна Погудина:
Для работы вам понадобятся только самые необходимые базовые цвета, которые продаются в наборах. Не покупайте сложные цвета: сиреневые и бордовые. Купите самые основные: желтый, красный, черный, белый и уже смешивая их, вы получите больше интересных оттенков.

Затем, как на кухне. В специальных молдах будущему пирожному придается форма. Тесто подрумянивается сухой пастелью.

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

Выдавливается крем из белоснежной глины и покрывается краской, как шоколадом. Композиция дополняется заготовками из ягод, вафель и кексов.

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

И отправляется в духовку. 30 минут при температуре 130 градусов – и десерт готов. От осенней тоски не останется следа и голову не придется ломать над новогодним подарком.

«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска

«Чувствуешь потом себя, как чистый лист». Чем занять себя осенними вечерами?

Люди в материале: Татьяна Погудина
 
 
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Когда холодный ветер угрожает душевному спокойствию, самое время заняться лепкой. Татьяна Погудина начала эксперименты с полимерной глиной 3 года назад. А сегодня...
 
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