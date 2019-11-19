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«Делала один макет 78 раз». Уникальные наборы для чаепития создает белоруска
Источник материала: СТВ
Когда холодный ветер угрожает душевному спокойствию, самое время заняться лепкой. Татьяна Погудина начала эксперименты с полимерной глиной 3 года назад. А сегодня девушка проводит мастер-классы и создает уникальные наборы для чаепития – кружки и ложки, украшенные миниатюрными сладостями.
Татьяна Погудина, мастер по лепке из полимерной глины:
На создание ложки с аппетитным десертом у Татьяны уходит около часа. Сначала мастерица выбирает материал для будущего изделия, а потом разминает глину, чтобы та стала пластичной.
Татьяна Погудина:
Затем, как на кухне. В специальных молдах будущему пирожному придается форма. Тесто подрумянивается сухой пастелью.
Выдавливается крем из белоснежной глины и покрывается краской, как шоколадом. Композиция дополняется заготовками из ягод, вафель и кексов.
И отправляется в духовку. 30 минут при температуре 130 градусов – и десерт готов. От осенней тоски не останется следа и голову не придется ломать над новогодним подарком.
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Когда холодный ветер угрожает душевному спокойствию, самое время заняться лепкой. Татьяна Погудина начала эксперименты с полимерной глиной 3 года назад. А сегодня...
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