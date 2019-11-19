С 20 по 29 ноября в Беларуси пройдут электронные ярмарки вакансий

В Беларуси стартовала серия электронных ярмарок вакансий. Мероприятия организованы на едином ресурсе e-vacancy.by . Участие в них принимают 85 предприятий и организаций.

«Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, территориально находящихся в разных местах. Также можно передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы», – отметили в Министерстве труда и соцзащиты.