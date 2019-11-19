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С 20 по 29 ноября в Беларуси пройдут электронные ярмарки вакансий

20.11.2019 17:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С 20 по 29 ноября в Беларуси пройдут электронные ярмарки вакансий
Фото из открытых источников

В Беларуси стартовала серия электронных ярмарок вакансий. Мероприятия организованы на едином ресурсе e-vacancy.by. Участие в них принимают 85 предприятий и организаций.

С 20 по 29 ноября в Беларуси пройдут электронные ярмарки вакансий Три мини-ярмарки вакансий запланированы в Минске с 19 по 21 ноября

«Электронная ярмарка вакансий позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, территориально находящихся в разных местах. Также можно передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме и задать интересующие вопросы», – отметили в Министерстве труда и соцзащиты.

Сообщается, что после электронной ярмарки все актуальные вакансии будут доступны на портале службы занятости gsz.gov.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Участие в них принимают 85 предприятий и организаций.
 
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