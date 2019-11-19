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Nexta опубликовал "дорожные карты" по интеграции. Похоже, они подлинные
Источник материала: Партизан
В распоряжение телеграм-канала Nexta попали "дорожные карты" по интеграции в области сельского хозяйства.
Телеграм-канал
"Пока в наше распоряжение просочились "дорожные карты" по сельскому хозяйству, проходящие сейчас согласование в профильных министерствах двух стран. Ждём остальных - там должно быть интереснее. Ходят слухи про общую валюту, общие нацбанки, общие налоги, общую таможню, общую границу, общий парламент и даже общего президента. Очень хотелось бы их опровергнуть и совсем не хотелось бы подтверждать", - пишет Nexta.
Однако, если верить
Кстати, тот же телеграм-канал,
Телеграм-канал пишет, что такие мнения звучали сегодня в кулуарах проходящего в Москве форума «Союзное государство-2030».
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В распоряжение телеграм-канала Nexta попали "дорожные карты" по интеграции в области сельского хозяйства.
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