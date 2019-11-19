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Подробности: солдат-пограничник застрелился
Источник материала: Партизан
Ефрейтор срочной службы Мозырского погранотряда застрелился.
Об этом
Известно, что ефрейтор 1999 года рождения был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года.
Он имел поощрения от командования части и после срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту.
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Ефрейтор срочной службы Мозырского погранотряда застрелился.
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