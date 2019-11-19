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Фонд дочери Путина за год заработал рекордные для себя полмиллиарда

20.11.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основанный младшей дочерью президента России Владимира Путина Катериной Тихоновой фонд “Национальное интеллектуальное развитие” за 2018 год получил рекордную для себя выручку – 488 миллионов российских рублей. Это лучший результат за все время работы компании.

Отчётность изучило издание “Открытые медиа”.

Фонд Тихоновой занимается поддержкой молодых учёных и проведением научных исследований для бизнеса. Кроме того, он, вероятно, будет застраивать территорию вокруг МГУ. Его крупнейшим заказчиком традиционно была “Роснефть”, пишет издание. 

По его подсчётам “Иннопрактика” получила от контролируемой государство нефтяной компании заказы на 659 млн рублей. Самый большой из них достался фонду летом 2018 года без конкурса: за 354 миллионов рублей он должен был разработать для заказчика “технологию оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных”, –​ писало РБК.

В 2019 году этот заказчик снизил активность и “Иннопрактика” рисковала остаться без крупных госзаказов, отмечают “Открытые медиа”. Но под конец года научные работы фонду заказал “Росатом”. Его структура АО “Атомэнергопром” в октябре и ноябре заказала две опытно-конструкторских работы за 120 миллионов рублей. 

На днях фонд получил контракт почти на 65 миллионов рублей на проведение исследования. Оба раза фонд Тихоновой был единственным участником конкурса, отмечает издание.

Катерина Тихонова – заместитель проректора МГУ, в мае защитила там диссертацию. 


Катерина Тихонова на защите диссертации в МГУ

В ноябре 2015 года агентство Reuters сообщило, что она – дочь президента России Владимира Путина

После этого подтверждающие этот тезис расследования выпустил ряд мировых СМИ. Дочерью Путина её называет Минфин США. Кремль и Путин не комментируют личную жизнь политика и не подтверждают и не опровергают личность Тихоновой.

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" был учреждён в 2012 году самой Тихоновой, Иваном Климовым – тёзкой её партнера по акробатическому рок-н-роллу, Натальей и Павлом Поповыми

Сейчас учредителем фонда значится непосредственно МГУ, –​ сообщал в своём расследовании телеканал "Дождь".
 
 
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Основанный младшей дочерью президента России Владимира Путина Катериной Тихоновой фонд “Национальное интеллектуальное развитие” за 2018 год получил рекордную...
 
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