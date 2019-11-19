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Эстония обвинила Россию в захвате своих территорий. В Кремле отреагировали

20.11.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спикер эстонского парламента Хенн Пиллуаас обвинил Россию в аннексии более 5% территории страны. По его словам, это ничем не отличается от оккупации россиянами Крыма.

Эстония не имеет территориальных претензий к России, но хочет вернуть свои территории, заявил Хенн Пиллуаас в своем фейсбуке.



Таким образом он отреагировал на заявления директора Второго европейского департамента российского МИД Сергея Беляева. Тот несколько раз заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года утратил силу.

Непризнание Тартуского мирного договора фактически означает непризнание Эстонской Республики. Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности, – отреагировал спикер эстонского парламента.

Таким образом он подчеркнул и подтвердил слова главы МИД Урмаса Реймсалу о том, что ратификация договора о границе между Эстонией и Россией не имеет перспектив улаживания разногласий относительно Тартуского договора.

Что известно о Тартуском мирном договоре?

Тартуский договор был фактически мирным актом в освободительной войне Эстонской Республики в 1920 году. За ним РРСР признавала Эстонию в ее границах, которые включали часть нынешней Ленинградской области России (Принаморье).

Позже, в 1940 году, Эстония вошла в состав Советского Союза, а эта территория стала частью Российской Советской Республики. Россия неоднократно заявляла, что именно с этого момента Тартуский договор утратил силу.

Как на заявление отреагировали в России

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что требования Эстонии вернуть ее территории являются "неприемлемыми", сообщает "ТАСС".

"Мы считаем такие требования неприемлемыми и не можем с ними согласиться", – сказал Песков.
 
 
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Спикер эстонского парламента Хенн Пиллуаас обвинил Россию в аннексии более 5% территории страны. По его словам, это ничем не отличается от оккупации россиянами...
 
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