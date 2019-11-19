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Недетские игры: подросток подстрелил младшего брата из папиного ружья

20.11.2019 16:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Логойском районе стрельба по мишеням закончилась ранением 13-летнего мальчика.

Вчера около полудня в милицию поступило сообщение из Логойской районной больницы, что за медицинской помощью с огнестрельным ранением правого плеча и касательным ранением головы обратился 13-летний мальчик. 

У ребенка из руки врачи извлекли две дроби. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ходе проверочных мероприятий следственно-оперативной группой установлено, что на самом деле подростка ранил 17-летний брат из ружья, принадлежащего их отцу. 

Одно ружьё, зарегистрированное в установленном порядке, 50-летний охотник хранил дома в сейфе, а два незарегистрированных прятал в стоге сена в сарае. Вот именно с одним из незарегистрированных ружей подростки и отправились к окраине леса, чтобы пострелять по мишеням, сообщает МВД.

В то время как младший брат собирался прикрепить на дереве мишень из бумаги, 17-летний брат держал в руках заряженное ружье. В результате произошел случайный выстрел и картечью были причинены телесные повреждения младшему брату, уточняет СК.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, а также дана оценка факту хранения незарегистрированного в установленном законом порядке оружия.



В соответствии со ст. 295 УК Беларуси за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 12 лет с конфискацией имущества. 
 
 
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В Логойском районе стрельба по мишеням закончилась ранением 13-летнего мальчика.
 
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