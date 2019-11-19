ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев и Румас подвели итоги российско-белорусского сотрудничества

20.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В подмосковных Горках завершились переговоры Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. В повестке заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси было 14 вопросов. В основном они касались финансовых взаимоотношений. Обсуждали и существующие проблемы. За ходом встречи следил корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

Вопреки ожиданиям эти переговоры продлились больше семи часов. Уже по этому времени было понятно, что беседа была непростой. Обсуждали по сути перезагрузку российско-белорусской интеграции, новый этап построения Союзного государства. И в таких переговорах важно не только найти компромисс, но и понять насколько другая сторона готова пойти на уступки.

«Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение, очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств. И, наверное, мы по этому пути должны пройти, а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации», – сказал Медведев.

О конкретных результатах переговоров премьеры пока говорить поостереглись. Но чтобы оценить весь масштаб проделанной работы белорусский премьер привел цифры: развитие Союзного государства включает в себя 31 дорожную карту, то есть 31 конкретный шаг. В общей сложности это 700 поручений и идей.

«Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать. И, например, если по чувствительным для Беларуси картам – по рынку газа или по нефтяному рынку – было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», – сказал Румас.

Также на итоговой пресс-конференции было сказано, что даже если один вопрос из сотен не решен, то работа проведена не полностью. Премьеры сошлись на том, что в течение недели подготовят новые дорожные карты с учетом сегодняшних достигнутых результатов.

В сентябре  Румас и Медведев парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты в различных сферах. Восьмого декабря Беларусь и Россия отметят двадцатилетие со дня создания Союзного государства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переговоры продлились больше семи часов. Премьеры сошлись на том, что в течение недели подготовят новые дорожные карты с учетом сегодняшних достигнутых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Испытание на профессионализм и мужество. Сотрудники спецподразделений сдавали экзамен на получение чёрного берета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькие мужские сумки через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика