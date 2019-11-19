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Медведев и Румас подвели итоги российско-белорусского сотрудничества
20.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В подмосковных Горках завершились переговоры Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. В повестке заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси было 14 вопросов. В основном они касались финансовых взаимоотношений. Обсуждали и существующие проблемы. За ходом встречи следил корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.
О конкретных результатах переговоров премьеры пока говорить поостереглись. Но чтобы оценить весь масштаб проделанной работы белорусский премьер привел цифры: развитие Союзного государства включает в себя 31 дорожную карту, то есть 31 конкретный шаг. В общей сложности это 700 поручений и идей.
Также на итоговой пресс-конференции было сказано, что даже если один вопрос из сотен не решен, то работа проведена не полностью. Премьеры сошлись на том, что в течение недели подготовят новые дорожные карты с учетом сегодняшних достигнутых результатов.
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Переговоры продлились больше семи часов. Премьеры сошлись на том, что в течение недели подготовят новые дорожные карты с учетом сегодняшних достигнутых...
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