Медведев и Румас подвели итоги российско-белорусского сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В подмосковных Горках завершились переговоры Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. В повестке заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси было 14 вопросов. В основном они касались финансовых взаимоотношений. Обсуждали и существующие проблемы. За ходом встречи следил корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.



Вопреки ожиданиям эти переговоры продлились больше семи часов. Уже по этому времени было понятно, что беседа была непростой. Обсуждали по сути перезагрузку российско-белорусской интеграции, новый этап построения Союзного государства. И в таких переговорах важно не только найти компромисс, но и понять насколько другая сторона готова пойти на уступки.

«Скажу прямо, что это были продуктивные переговоры, продуктивное обсуждение, очень полезное, абсолютно откровенное, с расстановкой акцентов по поводу того, где мы договорились, а где мы не договорились, где еще есть ресурс продолжения переговоров на уровне правительств. И, наверное, мы по этому пути должны пройти, а по каким вопросам, по всей вероятности, нам придется обратиться к президентам двух стран для того, чтобы они провели необходимые консультации», – сказал Медведев.

О конкретных результатах переговоров премьеры пока говорить поостереглись. Но чтобы оценить весь масштаб проделанной работы белорусский премьер привел цифры: развитие Союзного государства включает в себя 31 дорожную карту, то есть 31 конкретный шаг. В общей сложности это 700 поручений и идей.

«Действительно, остались сложные вопросы, по которым нам не удалось сегодня найти развязку, но это не значит, что развязок по ним не существует. Мы дали дополнительное поручение госорганам проработать. И, например, если по чувствительным для Беларуси картам – по рынку газа или по нефтяному рынку – было четыре неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось два», – сказал Румас.

Также на итоговой пресс-конференции было сказано, что даже если один вопрос из сотен не решен, то работа проведена не полностью. Премьеры сошлись на том, что в течение недели подготовят новые дорожные карты с учетом сегодняшних достигнутых результатов.



В сентябре Румас и Медведев парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства двух стран приступили к разработке 31 дорожной карты в различных сферах. Восьмого декабря Беларусь и Россия отметят двадцатилетие со дня создания Союзного государства.