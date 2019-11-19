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В Беларуси дети все чаще становятся жертвами развратных действий в Сети

20.11.2019 18:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси дети все чаще становятся жертвами развратных действий в Сети
Фото из открытых источников

В МВД Беларуси отмечают увеличение количества случаев развратных действий в Интернете, когда жертвами становятся дети и подростки. Так, в 2019 году возбуждено уже более двух десятков таких уголовных дел. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В Беларуси дети все чаще становятся жертвами развратных действий в Сети Борисовчанин рассылал в групповых чатах мессенджеров интимные фото

В МВД обращают внимание, что злоумышленники часто действуют по схожей схеме. «Представляясь сверстниками или чуть постарше, знакомятся в соцсетях с детьми и подростками, завязывают дружескую переписку. Через некоторое время предлагают обменяться сначала обычными фото, а затем уже интимными: ради шутки, развлечения, порой берут «на слабо». Если потом ребенок отказывается заниматься этим на систематической основе, новый «друг» угрожает рассылкой уже полученного компромата близкому окружению», – отмечают правоохранители.

«Жертвами становятся мальчики и девочки 14-16 лет, иногда младше. Недавно 11-летняя жительница одного из областных центров отказалась продолжать высылать свои фотографии такому виртуальному «другу». После этого компрометирующее ее фото было выставлено на обозрение одноклассников», – привел пример заместитель начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Олег МАКСИМОВ.

Подобные случаи регистрируются в разных регионах страны, чаще – в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2019 году возбуждено уже более двух десятков подобных уголовных дел.
 
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