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Молодой украинский артист снял первый клип. Там засветилась минская улица Октябрьская

20.11.2019 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на YouTube вышел клип молодого украинского исполнителя Коли Сэмпла на трек «Рарита». Это дебютная работа артиста. Белорусам она может быть интересна тем, что видео частично снималось на минской улице Октябрьской.

Как пишет украинское издание iod. media, Коля говорит о себе следующее: «Я соул сингер. Это такой вид рэпера, который поет не только металл, но иногда блюз и гранж».

В дебютном клипе главный герой катается как будто в киевском такси. Идея режиссера состояла в том, чтобы снять ироничный клип на тему того, что бывает, если сесть в машину к нетипичному таксисту или к таксисту в необычном состоянии

На самом деле такси получилось не киевским, а минским, так как снимали видео на столичной улице Октябрьской. Где, отметим, снимали клипы многим артистам. И не только белорусским (Бакею, Максу Коржу), но и российским — Минске. В кадр попали ресторан и тусовочная улица">Басте и Алсу.

Разрешенные рэп и хип-хоп-концерты в Минске есть по ссылке

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня на YouTube вышел клип молодого украинского исполнителя Коли Сэмпла на трек «Рарита». Это дебютная работа артиста. Белорусам она может быть интересна тем, что...
 
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