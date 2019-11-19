В Минске пройдет варежковый полумарафон - можно бежать и помогать детям

Источник материала: Tut.by

Ставший уже традиционным благотворительный Варежковый полумарафон пройдет 1 декабря в районе Лошицкого парка. Участники команды «Крылья Ангелов» отмечают таким образом день рождения своей инклюзивной команды и Всемирный день инвалидов.



Фото: Лиза Тимашкова

— Идею Варежкового забега нам когда-то подсказали предприниматели, подарившие мешок разноцветных варежек, — говорят организаторы. — Эти варежки три года назад заменили нам медали: каждый участник на финише выбрал себе пару рукавичек.

Нынешний Варежковый полумарафон предлагает пробежку в 21 км, 10 км, 5 км или 1 км (детская дистанция), а также развлекательную программу для участников и болельщиков. Познавательные активности для детей и взрослых в фойе Минского городского Дворца культуры организует инклюзивный театр «АднолькавыЯ» столичной школы № 177, контактную площадку «Территория Хаски» на улице — участники общественного объединения «Федерация ездового спорта».

Благотворительные взносы участников мероприятий пойдут на поддержание работы круглогодичного инклюзивного спортклуба «Крылья Ангелов», объединяющего семьи с детьми с инвалидностью и любителей бега.