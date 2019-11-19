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В Беларуси не удается поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Какие регионы срывают планы

20.11.2019 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти не первый год обещают поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Но выйти на прогнозный показатель не удавалось в предыдущие годы, в нынешнем также пока не преодолели эту отметку. FINANCE.TUT.BY посмотрел, из-за каких регионов властям не удастся поднять обещание по росту средних пенсий.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси хотели выйти на средний размер пенсий на уровень 40% от средней зарплаты по стране показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

Министр труда Ирина Костевич, представляя 19 ноября парламентариям Проект закона о бюджете ФСЗН на 2020 год, подчеркнула, что в сентябре норматив о соотношении средней пенсии к зарплате составил 40%. Такой уровень удастся удержать и в октябре, полагает она. 

По данным Белстата, в сентябре выйти на показатель в 40% удалось не во всех регионах. В сентябре средняя назначенная пенсия в целом по стране составляла 39% от средней зарплаты (в августе — 38,7%, а в июле — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в сентябре была самая низкая средняя зарплата, — 45,9%. В Минске этот показатель составляет 30,4% (по сравнению с августом показатель снизился на 0,1 процентных пункта), в Витебской области — 45,1%, Брестской — 42,4%, Гомельской — 43,7%, Гродненской — 44,2%, Минской — 38,4%.

Планы поднять пенсию до 40% от средней зарплаты по стране во многом не удается из-за Минска, здесь заработки выше, чем в целом по республике.

Как средние пенсии отличались в сентябре по регионам, в рублях
регион средняя назначенная средняя по возрасту по
инвалидности		 по случаю потери кормильца соцпенсия
Минск 461 469,8 406,5 293,9 252,6
Минская 428,7 446,8 383,3 286,4 206,3
Брестская 411,5 428,1 365,3 278,6 206,4
Витебская 426,8 442,5 369 272,1 203,7
Гомельская 434,9 446,9 423,3 346,8 203,1
Гродненская 424,2 439,4

383,3

 277,2 208,9
Могилевская 427 443,8 376,6 276,9 204,1
по стране 432,3 446,8 388,7 293,4 214,2

Средний размер назначенных месячных пенсий в сентябре в целом по стране составил 432,3 рубля, а по возрасту — 446,8 рубля.

Лидирует по средней пенсии по возрасту в сентябре Минск (почти 470 рублей). В столице также выше всего социальные пенсии — 252,6 рубля. В Гомельской области самые большие пенсии по инвалидности (423,3 рубля).

В сентябре в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 5 518,5 тысячи пенсионеров.

 

Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил, что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%.

 
Теги: Минск
 
 
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