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В Беларуси не удается поднять пенсии до 40% от средней зарплаты. Какие регионы срывают планы
Источник материала: Tut.by
Власти не первый год
В Беларуси
Министр труда Ирина Костевич, представляя 19 ноября парламентариям Проект закона о бюджете ФСЗН на 2020 год,
По данным Белстата, в сентябре выйти на показатель в 40% удалось не во всех регионах. В сентябре средняя назначенная пенсия в целом по стране составляла 39% от средней зарплаты (в августе — 38,7%, а в июле — 35,9%). Выше всего этот показатель в Могилевской области, где в сентябре была самая низкая средняя зарплата, — 45,9%. В Минске этот показатель составляет 30,4% (по сравнению с августом показатель снизился на 0,1 процентных пункта), в Витебской области — 45,1%, Брестской — 42,4%, Гомельской — 43,7%, Гродненской — 44,2%, Минской — 38,4%.
Планы поднять пенсию до 40% от средней зарплаты по стране во многом не удается из-за Минска, здесь заработки выше, чем в целом по республике.
Средний размер назначенных месячных пенсий в сентябре в целом по стране составил 432,3 рубля, а по возрасту — 446,8 рубля.
Лидирует по средней пенсии по возрасту в сентябре Минск (почти 470 рублей). В столице также выше всего социальные пенсии — 252,6 рубля. В Гомельской области самые большие пенсии по инвалидности (423,3 рубля).
В сентябре в Беларуси насчитывалось 2 миллиона 5 518,5 тысячи пенсионеров.
Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, из-за каких регионов властям не удастся поднять обещание по росту средних пенсий.
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