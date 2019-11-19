ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где много цветов, там не может быть зла, или О немужском увлечении Леонида Гулицкого

20.11.2019 17:08 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Где много цветов, там не может быть зла, или О немужском увлечении Леонида Гулицкого

Несмотря на то, что выращивание цветов традиционно считается занятием для женщин, мужчинам тоже цветоводство вполне может подойти.  И этот факт не на словах, а на деле доказал ганцевчанин, педагог дополнительного образования центра детского и юношеского творчества Леонид Гулицкий.

С ранней весны и до поздней осени центр детского и юношеского творчества утопает в цветах. Не меньше горшочных растений и в просторных кабинетах, по-домашнему уютном холле. Но во время крайнего визита в учреждение поразили своей удивительной красотой и количеством цветочницы с огромными лопушистыми каллами.

– Откуда? – спрашиваю у директора центра Елены Ленковец, не отрывая взгляд от бело-нежных, густо оплетенных зеленой листвой цветов.

– Это дело рук Леонида Гулицкого. Уже не первый год свое цветочное богатство Леонид Чеславович привозит к нам, в РЦДЮТ, на зимовку, – рассказывает Елена Николаевна. – Оказывается, мужчины не только самые лучшие повара, но и самые лучшие цветоводы.

О своем, как говорит Леонид Чеславович, немужском увлечении можно рассказывать долго. Но начиналось все так…

– Несколько лет назад на осенней ярмарке миловидная женщина продавала луковицы каллы домашней. Купил. Посадил. Горшок поставил на подоконник, и уже через месяц чудо-растение щедро зацвело. А в нынешнем году, чтобы перевезти  после зимовки и высадить все каллы  в благодатную землю на грядке, пришлось сделать на легковом автомобиле три рейса.

Цветы в огромном палисаднике возле дома, что по улице Грицевца в райцентре, мужчина собственноручно садит, пропалывает, поливает, пасынкует… И работа эта приносит ему массу приятных эмоций.

– Особенный восторг испытываю, когда на грядке распускается настоящий бело-зеленый цветочный рай, – признается собеседник.

 С приходом холодов Леонид Чеславович пересаживает каллы в огромные цветочные горшки.

– И они становятся частью интерьера квартиры, учебного кабинета, – продолжает Леонид Чеславович. – Люблю дарить свои цветы друзьям, коллегам. Вот только горько становится на душе, когда некоторые каллы не цветут, листья увядают, а их новые хозяева сетуют, что цветы якобы не полюбили новое место. «Это вы их не полюбили, – говорю, – не окружили вниманием, заботой… Цветы – живое существо, и все чувствуют…»

В районном центре детского и юношеского творчества педагог Леонид Гулицкий учит мальчишек резьбе по дереву и выжиганию. Хотя рядом с ним ребята получают куда больше навыков, поскольку за жизнь мужчина приобрел мудрость, постиг многие ремесла.

– Надежно и качественно сделаю даже самый сложный ремонт в доме, положу тротуарную плитку и зашпаклюю стены…  Главное – было бы желание.

В беседе о цветах, интересах и увлечениях Леонид Чеславович упоминает о еще одном давнишнем хобби – охоте. И сразу же, улыбаясь, признается:

– А если откровенно, то охота давно уже перестала быть для меня просто хобби. Ведь, согласитесь, хобби в любой момент можно бросить, а я охоту не оставлю никогда! Стаж в охотничьем деле у меня сорок лет, и каждый поход в лес был и остается маленьким праздником, уникальной возможностью слиться с природой, пообщаться с друзьями. И тогда уже совсем неважен трофей. Куда важнее удовольствие, радость, которую получает душа.

Прежде чем распрощаться, Леонид Чеславович провел экскурсию по учебным кабинетам центра творчества, пригласил заглянуть в гардероб, а там, на полу, подоконниках, деревянных декоративных подставках, сделанных золотыми руками цветовода и непревзойденного мастера, множество горшков с домашними каллами.

– А представляете, какая будет красота, когда они зацветут!

Представить не сложно… Поскольку один цветок из кабинета Леонида Гулицкого «перекочевал» в фойе редакции районной газеты «Савецкае Палессе» со словами цветовода:

– Там, где много цветов, не может быть зла. Там живут любовь и забота. Это я уж точно знаю.

Текст и фото Галины Николаевой.

(Visited 19 times, 19 visits today)
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что выращивание цветов традиционно считается занятием для женщин, мужчинам тоже цветоводство вполне может подойти.  И этот факт
 
Новости дня
Новости разные
 
Фонд дочери Путина за год заработал рекордные для себя полмиллиарда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика