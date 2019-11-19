Где много цветов, там не может быть зла, или О немужском увлечении Леонида Гулицкого

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Несмотря на то, что выращивание цветов традиционно считается занятием для женщин, мужчинам тоже цветоводство вполне может подойти. И этот факт не на словах, а на деле доказал ганцевчанин, педагог дополнительного образования центра детского и юношеского творчества Леонид Гулицкий.

С ранней весны и до поздней осени центр детского и юношеского творчества утопает в цветах. Не меньше горшочных растений и в просторных кабинетах, по-домашнему уютном холле. Но во время крайнего визита в учреждение поразили своей удивительной красотой и количеством цветочницы с огромными лопушистыми каллами.

– Откуда? – спрашиваю у директора центра Елены Ленковец, не отрывая взгляд от бело-нежных, густо оплетенных зеленой листвой цветов.

– Это дело рук Леонида Гулицкого. Уже не первый год свое цветочное богатство Леонид Чеславович привозит к нам, в РЦДЮТ, на зимовку, – рассказывает Елена Николаевна. – Оказывается, мужчины не только самые лучшие повара, но и самые лучшие цветоводы.

О своем, как говорит Леонид Чеславович, немужском увлечении можно рассказывать долго. Но начиналось все так…

– Несколько лет назад на осенней ярмарке миловидная женщина продавала луковицы каллы домашней. Купил. Посадил. Горшок поставил на подоконник, и уже через месяц чудо-растение щедро зацвело. А в нынешнем году, чтобы перевезти после зимовки и высадить все каллы в благодатную землю на грядке, пришлось сделать на легковом автомобиле три рейса.

Цветы в огромном палисаднике возле дома, что по улице Грицевца в райцентре, мужчина собственноручно садит, пропалывает, поливает, пасынкует… И работа эта приносит ему массу приятных эмоций.

– Особенный восторг испытываю, когда на грядке распускается настоящий бело-зеленый цветочный рай, – признается собеседник.

С приходом холодов Леонид Чеславович пересаживает каллы в огромные цветочные горшки.

– И они становятся частью интерьера квартиры, учебного кабинета, – продолжает Леонид Чеславович. – Люблю дарить свои цветы друзьям, коллегам. Вот только горько становится на душе, когда некоторые каллы не цветут, листья увядают, а их новые хозяева сетуют, что цветы якобы не полюбили новое место. «Это вы их не полюбили, – говорю, – не окружили вниманием, заботой… Цветы – живое существо, и все чувствуют…»

В районном центре детского и юношеского творчества педагог Леонид Гулицкий учит мальчишек резьбе по дереву и выжиганию. Хотя рядом с ним ребята получают куда больше навыков, поскольку за жизнь мужчина приобрел мудрость, постиг многие ремесла.

– Надежно и качественно сделаю даже самый сложный ремонт в доме, положу тротуарную плитку и зашпаклюю стены… Главное – было бы желание.

В беседе о цветах, интересах и увлечениях Леонид Чеславович упоминает о еще одном давнишнем хобби – охоте. И сразу же, улыбаясь, признается:

– А если откровенно, то охота давно уже перестала быть для меня просто хобби. Ведь, согласитесь, хобби в любой момент можно бросить, а я охоту не оставлю никогда! Стаж в охотничьем деле у меня сорок лет, и каждый поход в лес был и остается маленьким праздником, уникальной возможностью слиться с природой, пообщаться с друзьями. И тогда уже совсем неважен трофей. Куда важнее удовольствие, радость, которую получает душа.

Прежде чем распрощаться, Леонид Чеславович провел экскурсию по учебным кабинетам центра творчества, пригласил заглянуть в гардероб, а там, на полу, подоконниках, деревянных декоративных подставках, сделанных золотыми руками цветовода и непревзойденного мастера, множество горшков с домашними каллами.

– А представляете, какая будет красота, когда они зацветут!

Представить не сложно… Поскольку один цветок из кабинета Леонида Гулицкого «перекочевал» в фойе редакции районной газеты «Савецкае Палессе» со словами цветовода:

– Там, где много цветов, не может быть зла. Там живут любовь и забота. Это я уж точно знаю.

Текст и фото Галины Николаевой.

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