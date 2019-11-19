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Можно, но не для всех. Почему нельзя ввозить пиротехнику из-за границы лицам для личного пользования?

20.11.2019 16:58 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В преддверии новогодних праздников многие хотят привезти из-за границы различные пиротехнические изделия: фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни, петарды и другое. Так сказать дешево и сердито. Однако далеко не каждый знает, что перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу ЕАЭС в Республике Беларусь лицам в качестве товаров для личного пользования запрещено.

Почему? Ответ прост. Перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу ЕАЭС запрещено таможенным законодательством. Физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара. За недекларирование пиротехники предусмотрена административная ответственности по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере от 5 до 50 базовых величин.

Ввозить пиротехнические изделия разрешено только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, в порядке, предусмотренном для субъектов хозяйствования.

По информации с сайта Брестская таможня.

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В преддверии новогодних праздников многие хотят привезти из-за границы различные пиротехнические изделия: фонтаны холодного огня, хлопушки, бенгальские огни,...
 
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