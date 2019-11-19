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«Сначала попытались угнать «Жигули», а потом — «БМВ». В Лиде задержали автоворов

20.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Сначала попытались угнать «Жигули», а потом — «БМВ». В Лиде задержали автоворов

В Гродно правоохранители раскрыли серию краж из авто, сообщили в пресс-службе УВД облисполкома.

В милицию обратились жители облцентра и сообщили, что на улице Курчатова сразу несколько автовладельцев пострадали от рук неизвестных. Ночью 13 ноября злоумышленники смогли проникнуть в несколько машин и украсть имущество (магнитола, блютуз-колонка). Кроме того, в «Жигулях» была разобрана рулевая колонка и сомкнуты провода «контактной группы», то есть налицо попытка автоугона.

– Завести «копейку» ночные угонщики не смогли, как, впрочем, не получилось у них угнать и иномарку «БМВ 316», – пояснили в пресс-службе.

Когда за дело взялись оперативники, выяснилось, что аналогичное преступление в Гродно было совершено ночью 22 сентября, причем на этой же улице. Тогда угонщики вскрыли «ВАЗ-21043», но проехали на «четверке» не больше пары метров.

– Сентябрьское преступление было совершено 16-летним студентом и 19-летним безработным: друзьями, жителями Гродненщины. Молодые люди проходили по уголовному делу по подозрению в угоне, но пока шло следствие они не были под арестом. Возникло подозрение, что и последние автокражи – дело их рук, – прокомментировали в УВД.

Однако по месту жительства подозреваемых не оказалось, были разосланы ориентировки, и беглецов задержали в Лиде. Парни планировали уехать в Россию и там затеряться. Совершеннолетний угонщик арестован, а его 16-летнего подельника отдали под опеку матери. Возбуждены новые уголовные дела. В УВД обратили внимание, что все преступления молодые люди совершали в пьяном состоянии, оба они ранее уже были судимы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно правоохранители раскрыли серию краж из авто, сообщили в пресс-службе УВД облисполкома. В милицию обратились жители облцентра и сообщили, что на...
 

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