ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидские пограничники в пункте пропуска «Бенякони» нашли у 23-го мужчины чай, содержащий коноплю

20.11.2019 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Лидские пограничники в пункте пропуска «Бенякони» нашли у 23-го мужчины чай, содержащий коноплю

16 ноября в международном пункте пропуска «Бенякони» при оформлении на въезд в нашу страну иномарки «Audi» у 23-летнего гражданина Беларуси была обнаружена упаковка чая, содержащего коноплю.

Как сообщает пресс-служба Лидского погранотряда, водитель, житель населенного пункта Вороново, пояснил, что данный чай приобрел в Европе для личного употребления. Так как в составе купленного чая содержится более 12% растительного вещества «конопля» – данный товар изъят и направлен на экспертизу.

Руководство Лидского пограничного отряда напоминает, что при покупке товаров за рубежом следует внимательно ознакомиться с их составом и убедиться в том, что отдельные компоненты не нарушают таможенное законодательство нашей страны.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября в международном пункте пропуска «Бенякони» при оформлении на въезд в нашу страну иномарки «Audi» у 23-летнего гражданина Беларуси была обнаружена упаковка...
 

Новости дня
Новости разные
 
В Смоленской области в ДТП погиб дальнобойщик из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика