Лидские пограничники в пункте пропуска «Бенякони» нашли у 23-го мужчины чай, содержащий коноплю

Источник материала: Lida.Info





16 ноября в международном пункте пропуска «Бенякони» при оформлении на въезд в нашу страну иномарки «Audi» у 23-летнего гражданина Беларуси была обнаружена упаковка чая, содержащего коноплю.

Как сообщает пресс-служба Лидского погранотряда, водитель, житель населенного пункта Вороново, пояснил, что данный чай приобрел в Европе для личного употребления. Так как в составе купленного чая содержится более 12% растительного вещества «конопля» – данный товар изъят и направлен на экспертизу.

Руководство Лидского пограничного отряда напоминает, что при покупке товаров за рубежом следует внимательно ознакомиться с их составом и убедиться в том, что отдельные компоненты не нарушают таможенное законодательство нашей страны.