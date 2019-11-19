Голый кирпич, голый бетон. Смотрите, какой интересный дом построили испанцы

Источник материала: Tut.by

Испанский архитектор Хесус Пералес построил загородный дом, который необычен не только снаружи, но и внутри. Это сооружение создано из самых простых материалов (кирпич, бетон, дерево), а комнаты в нем почти не имеют перегородок. Сразу можно даже подумать, что это недострой, но это вовсе не так. Подробнее об этом доме рассказывает Deezen .





Дом находится в Каталонии и создан для того, чтобы помочь проживающей там семье проводить больше времени вместе. Именно поэтому Пералес спроектировал сооружение практически без коридоров.









Комнаты в доме расположены в последовательности, окружая ромбовидный внутренний двор в центре. Суть заключается в том, что члены семьи не обязательно должны находится в одной комнате, но должны знать, где и кто находится в доме.

— У хозяев много хобби, таких как музыка, декоративно-прикладное искусство и кулинария. Они всегда с нетерпением ждут возможности провести время вместе всей семьей, — говорит Пералес.





При этом сам дом построен из простых материалов, которые ничем не обработаны. Стены тут сделаны из красного кирпича, полы — из бетона (но они теплые).





Комнаты различаются по форме и пропорциям. Самым большим и самым высоким пространством является семейная гостиная.









Эта комната пересекается с кухней и столовой — то есть большим пространством, которое состоит из двух половинок, окружающих внутренний двор.













Единственная часть дома, которая выполняет роль коридора, — это пространство, соединяющее три спальни. Но и в этой зоне есть большой встроенный письменный стол с окном во двор, поэтому оно по сути представляет собой большой кабинет.





Дом минималистично обставлен скромными, но функциональными предметами. Например, подставка для телевизора в гостиной сделана из крашеного кирпича, а обеденный стол — из мелиорированного дерева.







