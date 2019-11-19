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В Логойском районе один подросток ранил другого из ружья
Источник материала: БTДетская шалость едва не привела к трагедии. В Логойском районе один подросток ранил другого из ружья. ЧП произошло еще 18 ноября, однако в больницу за помощью родители детей обратились спустя сутки. И уже медики сообщили о случившемся правоохранителям. По информации СК, двое братьев, 13 и 17 лет, взяли оружие у отца и отправились в лес, чтобы пострелять. Однако сноровки не хватило, пока младший устанавливал мишень, ружье выстрелило. Дробь угодила в плечо школьника. Известно, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Впрочем, этим делом уже занимается Следственный комитет. Кроме того, установлено, что оружие не было зарегистрировано.
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Детская шалость едва не привела к трагедии. В Логойском районе один подросток ранил другого из ружья. ЧП произошло еще 18 ноября, однако в больницу за помощью...
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