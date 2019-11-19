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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Сморгони в ДТП пострадал подросток Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии в Сморгони. Там в ДТП пострадал подросток. Инцидент случился на улице Ленина. 13-летний школьник попал под...

Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии в Сморгони. Там в ДТП пострадал подросток. Инцидент случился на улице Ленина. 13-летний школьник попал под колеса автомобиля "вольво". За рулем авто был 55-летний шофер. По информации милиции, юноша внезапно выехал на дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Подростка с травмами и переломом ключицы доставили в больницу.