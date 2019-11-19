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Авария из трех машин произошла в Бресте

20.11.2019 18:30 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Авария из трех машин случилась утром в Бресте на пересечении улиц Ленинградской и Гаврилова. Сначала столкнулись маршрутка "пежо" с автомобилем такси. Водитель последнего, по данным милиции, выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате сильного удара его машину "рено" развернуло, и авто выехало на встречную полосу, где врезалось еще в один автомобиль "пежо". Как итог - повреждения получили все три машины. Пострадавших нет.
 
Теги: Брест
 
 
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Авария из трех машин случилась утром в Бресте на пересечении улиц Ленинградской и Гаврилова. Сначала столкнулись маршрутка "пежо" с автомобилем такси. Водитель...
 
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