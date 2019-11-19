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24-летний житель Солигорска подозревается в незаконном обороте наркотиков
Источник материала: БTСоздатель собственного интернет-магазина, директор, PR-менеджер, отвечающий за раскрутку точки, продавец и бухгалтер. 24-летний житель Солигорска подозревается в незаконном обороте наркотиков. По данным правоохранителей, на протяжении нескольких месяцев парень упорно развивал в родном городе бизнес по продаже особо опасных веществ - гашиш, марихуана, альфа-ПВП и многое другое.
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Создатель собственного интернет-магазина, директор, PR-менеджер, отвечающий за раскрутку точки, продавец и бухгалтер. 24-летний житель Солигорска подозревается в...
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