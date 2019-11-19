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Не все то золото, что блестит: новую схему мошенничества отработали на белорусах
Источник материала: БTЕсли конкретней, людям предлагали приобрести царские золотые монеты. И на товар нашлись купцы. Как сообщает МВД, смуглые мужчины не славянской внешности приезжают в нашу страну на машине с российскими номерами и переодеваются в строительную робу. Прохожим они представляются строителями с Востока и рассказывают, якобы нашли на объекте клад и даже могут продать по привлекательной цене. Однако вместо драгоценностей двое мужчин стали обладателями простых жестянок.
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Если конкретней, людям предлагали приобрести царские золотые монеты. И на товар нашлись купцы. Как сообщает МВД, смуглые мужчины не славянской внешности приезжают...
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