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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не все то золото, что блестит: новую схему мошенничества отработали на белорусах Если конкретней, людям предлагали приобрести царские золотые монеты. И на товар нашлись купцы. Как сообщает МВД, смуглые мужчины не славянской внешности приезжают...

Если конкретней, людям предлагали приобрести царские золотые монеты. И на товар нашлись купцы. Как сообщает МВД, смуглые мужчины не славянской внешности приезжают в нашу страну на машине с российскими номерами и переодеваются в строительную робу. Прохожим они представляются строителями с Востока и рассказывают, якобы нашли на объекте клад и даже могут продать по привлекательной цене. Однако вместо драгоценностей двое мужчин стали обладателями простых жестянок.