|
В Беларуси определены организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития
20.11.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство определило высокорентабельные организации, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 ноября 2019 года №772, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
В частности, к таким организациям отнесены ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", РУП "Информационно-издательский центр по налогам и сборам", ОАО "Промагролизинг".
Соответствующая часть прибыли (дохода) должна быть перечислена в государственный целевой бюджетный фонд национального развития ежемесячно равными долями в ноябре-декабре не позднее 25-го числа каждого месяца.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство определило высокорентабельные организации, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)