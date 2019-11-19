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На Быховщине состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Беларусь»

20.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Беларусь»22 ноября 2019 года в 15.00 в районном Центре культуры состоится районный этап отбора участниц (кастинг) Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»

На кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь» приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям.

Имеющие:

  • гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);
  • возраст от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;
  • рост не ниже 174 см;
  • активную жизненную позицию, собственные принципы, мировоззрение, убеждения, моральные нормы, поскольку в случае победы конкурсантке предстоит придумать и реализовать собственный благотворительный проект.

Не имеющие:

  • на теле татуировок и пирсинга;
  • брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;
  • детей.

Не принимавшие участие в качестве конкурсантки в международных конкурсах красоты, представляя свою либо иную страну

Приветствуется знание английского языка, а также владение навыками общения на других языках.

Конкурсантка должна быть готова к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике, фото-(видео-) съемку участницы, демонстрацию творческих способностей.

Кастинг

На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.

Одежда

Конкурсанткам необходимо приходить на кастинг в опрятной одежде, подчеркивающей фигуру (желательно черная майка и черные леггинсы).

При себе обязательно иметь туфли на каблуках. На кастинге неприемлемы сапоги и обувь без каблука.

Макияж

Допустим легкий корректирующий макияж, который должен производить впечатление ненакрашенного лица. На кастинге неуместен яркий макияж.

Прическа

Прическа является стандартом ухоженности конкурсантки. Волосы должны быть чистыми.

Члены отборочной комиссии могут попросить собрать волосы в хвост, поэтому необходимо иметь при себе резинку для волос.

Украшения

Излишнее количество украшений неуместно на кастинге. Допустимы миниатюрные сережки.

График проведения основного (областных, Минского городского) и полуфинала заключительного этапа XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь»

№ п/п

Дата проведения

Наименование области

Место проведения
1 25.01.2020 Гомельская область Государственное учреждение «Гомельский областной общественно-культурный центр»
2 26.01.2020 Могилевская область Государственное учреждение культуры «Дворец культуры области»
3 01.02.2020 Гродненская область Учреждение образования «Гродненский государственный колледж искусств»
4 02.02.2020 Брестская область Государственное учреждение «Брестская областная филармония»
5 07.02.2020 Витебская область Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск»
6 08.02.2020-09.02.2020 Минская область, Минск Государственное учреждение образования «Центр «Национальная школа красоты»

Полуфинал конкурса состоится 21.03.2020 г. на базе государственного учреждения образования «Центр «Национальная школа красоты».

Финал конкурса состоится 15.05.2020 г. на базе культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта».

Информация о запланированных к проведению подготовительных (региональных) отборах участниц Национального конкурса «Мисс Беларусь» 
Могилевская область

Место проведения (районный центр, город областного подчинения, областной центр Республики Беларусь)

Дата проведения, время

Площадка проведения

Формат мероприятия
г.Могилев 27.11.2019 16.00 г.Могилев, УК «Могилевский городской Центр культуры и досуга» кастинг
г.Бобруйск 11.12.2019 11.00 г.Бобруйск, ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска» кастинг
Белыничский район 16.11.2019 10.00 г.Белыничи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Белыничского района» кастинг
Бобруйский район 29.11.2019 17.00 г.Бобруйск, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Бобруйского района» культурное мероприятие
Быховский район 22.11.2019 15.00 г.Быхов, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Быховского района» кастинг
Глусский район 29.11.2019 15.00 г.п.Глуск, отдел киновидеомероприятий (кинотеатр «Орион») ГУК «Централизованная клубная система Глусского района» кастинг
Горецкий район 12.12.2019 16.00 г.Горки, ГУО «Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г.Горки» кастинг
Дрибинский район 22.11.2019 15.00 г.п.Дрибин, районный Центр культуры ГУК «Дрибинская централизованная клубная система» кастинг
Кировский район 22.11.2019 15.30 г.Кировск, районный Центр культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Кировского района» кастинг
Климовичский район 22.11.2019, 15.00 г.Климовичи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Климовичского района» культурное мероприятие
Кличевский район 29.11.2019, 15.00 г.Кличев, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Кличевского района» культурное мероприятие
Костюковичский район 30.11.2019 18.00 г.Костюковичи, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Костюковичского района» кастинг
Краснопольский район 23.11.2019, 11.00 г.п.Краснополье, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Краснопольского района» кастинг
Кричевский район 23.11.2019 12.00 г.Кричев, районный Центр культуры ГУК «Централизованная клубная система Кричевского района» кастинг
Круглянский район 22.11.2019, 17.00 г.Круглое, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Круглянского района» кастинг
Могилевский район 23.11.2019, 12.00 Могилевский район, Вейнянский Центр культуры и досуга ГУК «Централизованная клубная система Могилевского района» кастинг
Мстиславский район 21.11.2019, 16.30 г.Мстиславль, районный Центр культуры и народного творчества ГУК «Централизованная клубная система Мстиславского района» кастинг
Осиповичский район 11.12.2019, 18.00 г.Осиповичи, ГУК «Многопрофильный молодежно-подростковый центр «Ровесник» кастинг
Славгородский район 19.11.2019, 10.00 г.Славгород, районный Центр культуры и народного творчества ГУК «Централизованная клубная система Славгородского района» кастинг
Хотимский район 22.11.2019, 18.00 г.п.Хотимск, районный Центр культуры «Мир» ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» кастинг
Чаусский район 29.11.2019 15.00 г.Чаусы, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Чаусского района» культурное мероприятие
Чериковский район 29.11.2019, 17.30 г.Чериков, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Чериковского района» кастинг
Шкловский район 22.11.2019 18.00 г.Шклов, районный Дом культуры ГУК «Централизованная клубная система Шкловского района» культурное мероприятие
 
 bykhov.gov.by
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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22 ноября 2019 года в 15.00 в районном Центре культуры состоится районный этап отбора участниц (кастинг) Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» На кастинг для
 
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