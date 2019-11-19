На Быховщине состоится кастинг конкурса красоты «Мисс Беларусь»

22 ноября 2019 года в 15.00 в районном Центре культуры состоится районный этап отбора участниц (кастинг) Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь »

На кастинг для участия в Национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь » приглашаются девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям.

Имеющие:

гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы);

и постоянно проживающие на ее территории (независимо от места учебы, работы); возраст от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала;

рост не ниже 174 см;

активную жизненную позицию, собственные принципы, мировоззрение, убеждения, моральные нормы, поскольку в случае победы конкурсантке предстоит придумать и реализовать собственный благотворительный проект.

Не имеющие:

на теле татуировок и пирсинга;

брачных отношений и никогда не состоявшие в браке;

детей.

Не принимавшие участие в качестве конкурсантки в международных конкурсах красоты, представляя свою либо иную страну

Приветствуется знание английского языка, а также владение навыками общения на других языках.

Конкурсантка должна быть готова к самопрезентации, включающей в себя выход участницы в купальнике, фото-(видео-) съемку участницы, демонстрацию творческих способностей.

Кастинг

На кастинг конкурсантки должны прийти в соответствующей кастингу форме и иметь при себе паспорт.

Одежда

Конкурсанткам необходимо приходить на кастинг в опрятной одежде, подчеркивающей фигуру (желательно черная майка и черные леггинсы).

При себе обязательно иметь туфли на каблуках. На кастинге неприемлемы сапоги и обувь без каблука.

Макияж

Допустим легкий корректирующий макияж, который должен производить впечатление ненакрашенного лица. На кастинге неуместен яркий макияж.

Прическа

Прическа является стандартом ухоженности конкурсантки. Волосы должны быть чистыми.

Члены отборочной комиссии могут попросить собрать волосы в хвост, поэтому необходимо иметь при себе резинку для волос.

Украшения

Излишнее количество украшений неуместно на кастинге. Допустимы миниатюрные сережки.

График проведения основного (областных, Минского городского) и полуфинала заключительного этапа XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь »

№ п/п Дата проведения Наименование области Место проведения 1 25.01.2020 Гомельская область Государственное учреждение «Гомельский областной общественно-культурный центр» 2 26.01.2020 Могилевская область Государственное учреждение культуры «Дворец культуры области» 3 01.02.2020 Гродненская область Учреждение образования «Гродненский государственный колледж искусств» 4 02.02.2020 Брестская область Государственное учреждение «Брестская областная филармония» 5 07.02.2020 Витебская область Государственное учреждение «Центр культуры «Витебск» 6 08.02.2020-09.02.2020 Минская область, Минск Государственное учреждение образования «Центр «Национальная школа красоты»

Полуфинал конкурса состоится 21.03.2020 г. на базе государственного учреждения образования «Центр «Национальная школа красоты».

Финал конкурса состоится 15.05.2020 г. на базе культурно-спортивного республиканского унитарного предприятия «Дворец спорта».

Информация о запланированных к проведению подготовительных (региональных) отборах участниц Национального конкурса «Мисс Беларусь »

Могилевская область