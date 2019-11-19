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В Гомеле злоумышленники проломили входную дверь и стену офиса и вынесли сейф

20.11.2019 17:50 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Грубая работа принесла результат. В Гомеле злоумышленники, вооруженные тяжелым инструментом проломили входную дверь и стену офиса и вынесли оттуда сейф. В милицию о ночном преступлении сообщил менеджер пострадавшей организации – ей оказалась служба такси. Выяснилось, что добычей варваров стали 26 автомобильных ключей, 3 мобильных телефона, ноутбук и более 15 тысяч рублей, хранившихся в боксе. Кража была совершена накануне в пятницу, а уже сейчас правоохранители отчитались о задержании подозреваемых. Ими оказались двое жителей Гомельского региона 37 и 39 лет. Самое интересное, сообщают в милиции, что один из них пытался устроиться в эту же фирму водителем. Вероятно, его не взяли на работу из-за не самой чистой биографии - ранее он был неоднократно судим. Часть похищенных денег и ноутбук правоохранителям удалось изъять во время обысков по месту жительства задержанных. А вот сейф пришлось вылавливать со дна одного из водоемов Ветковского района, куда, заметая следы, скинули улики подозреваемые. Следователи возбудили уголовное дело.
 
Теги: Гомель
 
 
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Грубая работа принесла результат. В Гомеле злоумышленники, вооруженные тяжелым инструментом проломили входную дверь и стену офиса и вынесли оттуда сейф. В милицию...
 
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