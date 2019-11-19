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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В суде Островецкого района начались слушания по делу россиянина и контрабанды 290 килограммов гашиша Как мы уже рассказывали, мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был...

Как мы уже рассказывали, мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был найден тайник с гашишем. Наркотики планировали продать на территории России. Ранее СК сообщал, что в тайнике было больше 3 тысяч слитков гашиша. Все они после попали на стол к экспертам. При расследовании белорусские следователи активно работали с российскими коллегами и с Интерполом.