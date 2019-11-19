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В суде Островецкого района начались слушания по делу россиянина и контрабанды 290 килограммов гашиша

20.11.2019 17:30 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как мы уже рассказывали, мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был найден тайник с гашишем. Наркотики планировали продать на территории России. Ранее СК сообщал, что в тайнике было больше 3 тысяч слитков гашиша. Все они после попали на стол к экспертам. При расследовании белорусские следователи активно работали с российскими коллегами и с Интерполом.
 
 
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Как мы уже рассказывали, мужчина на автомобиле пересекал белорусско-литовскую границу в пункте пропуска "Котловка". Во время таможенного контроля в машине был...
 
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