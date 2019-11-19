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Про Ермошину записали рэп. В клипе снялся Nexta

20.11.2019 18:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Этот день настал: про главу ЦИК Лидию Ермошину записали рэп. И он даже не успевает наскучить, потому что трек длится всего минуту.

Песню про Ермошину презентовал телеканал «Белсат». Трек называется просто – «Рэп про Ермошину». Вокалистом стал его сотрудник Алесь Корниенко, ведущий сатиричного шоу «Белсата» под названием «Вечерний Шпиль». В съемках клипа участвовал даже блогер Степан Путило, он же Nexta: его можно увидеть в футболке «Live the moment».

В тексте рэп-трека главу ЦИК называют «бабушкой Лидой» и пытаются разобраться, «чем же она хороша». Здесь вспоминают Александра Лукашенко, который, по данным исполнителя, живет в доме напротив. Цитата: «Он [президент] с именем Лиды ложится. Он с именем Лиды встает». В песне есть отсылка к известной фразе Ермошиной, которая заявила, что женщинам не следует ходить на акции протеста – им лучше «борщи варить».

Работу «Белсата» успели и похвалить, и осудить – в частности, за простоту и «примитив». Но вы можете сформировать мнение самостоятельно:

 
 
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Этот день настал: про главу ЦИК Лидию Ермошину записали рэп. И он даже не успевает наскучить, потому что трек длится всего минуту. Песню про Ермошину презентовал...
 
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