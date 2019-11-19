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Про Ермошину записали рэп. В клипе снялся Nexta
Источник материала: KYKY>
Этот день настал: про главу ЦИК Лидию Ермошину записали рэп. И он даже не успевает наскучить, потому что трек длится всего минуту.
Песню про Ермошину
В тексте рэп-трека главу ЦИК называют «бабушкой Лидой» и пытаются разобраться, «чем же она хороша». Здесь вспоминают Александра Лукашенко, который, по данным исполнителя, живет в доме напротив. Цитата: «Он [президент] с именем Лиды ложится. Он с именем Лиды встает». В песне есть отсылка к
Работу «Белсата» успели и похвалить, и осудить – в частности, за простоту и «примитив». Но вы можете сформировать мнение самостоятельно:
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Этот день настал: про главу ЦИК Лидию Ермошину записали рэп. И он даже не успевает наскучить, потому что трек длится всего минуту. Песню про Ермошину презентовал...
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