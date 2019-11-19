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Новости экономики за 20.11.2019

20.11.2019 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почему кредиты станут более доступными населению? Когда проездной билет можно будет пополнить через ЕРИП? Какой может быть залоговая стоимость тары, и почему российские туристы предпочитают отдых в Беларуси этой осенью? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых

В Беларуси на 16% увеличат расходы на инновации

В МИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ ПРОЕЗДНЫХ И ПОКУПКИ ТАЛОНОВ

Новые терминалы для пополнения электронных проездных и продажи талонов появятся в Минске уже в 2020 году. Возможно, их закрепят на столбах под электронными табло.

Новости экономики за 20.11.2019

С помощью таких устройств пассажиры смогут пополнять электронные проездные. Не исключено, что это можно будет сделать и через ЕРИП. Нужно будет выбрать необходимый проездной, которому будет присвоен специализированный код. «Минсктрансу» такая автоматизация процесса позволит свернуть работу 164 киосков.

Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОТДЫХ В БЕЛАРУСИ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

Беларусь возглавила рейтинг популярных у российских туристов курортов СНГ для отдыха этой осенью. Чаще всего туристы осенью отдыхают на курортах озера Нарочь. Далее идут азербайджанский Нафталан, казахстанский Бурабай и армянский Джермук.

Новости экономики за 20.11.2019

По данным составителей рейтинга, дешевле всего проживание, питание и лечение на оздоровительных курортах Беларуси: в среднем менее 3000 российских рублей в день или около 47 долларов. Осенний отдых в Азербайджане, Армении, Казахстане обойдется в среднем на 10 долларов дороже.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Почему кредиты станут более доступными населению? Когда проездной билет можно будет пополнить через ЕРИП? Какой может быть залоговая стоимость...
 
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