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В Беларуси на 16% увеличат расходы на инновации

20.11.2019 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Государство увеличит в 2020 году расходы бюджета на инновации на 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в топ-10 по такому показателю как разработка мобильных приложений. Также страна присутствует в топ-20 по экспорту IT-услуг. За последние два года вклад ПВТ в ВВП и экспорт практически удвоился. Сектор информационно-коммуникационных технологий определяет в 2019 году динамику ключевого экономического показателя.

Больше новостей экономики за 20 ноября здесь.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Государство увеличит в 2020 году расходы бюджета на инновации на 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь входит в топ-10 по такому...
 
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